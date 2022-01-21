На Украине изменили названия улиц имени Валентины Терешковой

На Украине из названий улиц убрали имя космонавта и депутата Госдумы Валентины Терешковой, пишет Life.ru.

Сообщается, что улицы в двух украинских селах, названные в честь Терешковой, переименовали из-за закона о декоммунизации. Чиновники заявили, что решение об изменениях было принято из-за массовых просьб местных жителей.

Ранее на Украину запретили ввозить детские книги из России. Запрет касается трех книг издательского дома «Проф-пресс», рассчитанных на аудиторию от двух до трех лет. Сообщается, что такое решение приняли из-за иллюстраций, в которых используется символика РФ, ее силовых и военных структур и «коммунистического режима».

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на распространение советской символики, осуждение коммунистического режима на государственном уровне и открытие архивов спецслужб. В рамках закона переименовываются улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.