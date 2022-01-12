На Украину запретили ввозить детские книги из России «символики государства-агрессора», заявили в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания страны.

Запрет касается трех книг издательского дома «Проф-пресс»: «Стихи про машины малышам», «Транспорт» и «Тесты для малышей», рассчитанных на аудиторию от двух до трех лет. В комитете пояснили, что такое решение приняли из-за иллюстраций, в которых используется символика РФ, ее силовых и военных структур и «коммунистического режима».

Ранее сообщалось, что газеты, журналы и сборники кроссвордов на Украине перестанут выходить на русском языке. Соответствующая норма предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», языковое квотирование начнет действовать с 16 января. Запрет коснется общенациональных печатных СМИ.