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На Украину запретили ввозить детские книги из России

На Украине запретили детские книги из России из-за «символики государства-агрессора»

Фото: РИА Новости

На Украину запретили ввозить детские книги из России «символики государства-агрессора», заявили в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания страны.

Запрет касается трех книг издательского дома «Проф-пресс»: «Стихи про машины малышам», «Транспорт» и «Тесты для малышей», рассчитанных на аудиторию от двух до трех лет. В комитете пояснили, что такое решение приняли из-за иллюстраций, в которых используется символика РФ, ее силовых и военных структур и «коммунистического режима».

Ранее сообщалось, что газеты, журналы и сборники кроссвордов на Украине перестанут выходить на русском языке. Соответствующая норма предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», языковое квотирование начнет действовать с 16 января. Запрет коснется общенациональных печатных СМИ.

Марина Совина
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