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Китай резко сократил закупки газа

Китай сократил импорт СПГ в первом квартале на 14 процентов

Фото: Aly Song / Reuters

Китай резко сократил закупки сжиженного природного газа (СПГ) на фоне роста цен и решений о введении локдаунов, ударивших по спросу, пишет Bloomberg.

Импорт в первом квартале упал на 14 процентов на годовом уровне, свидетельствуют данные о поставках. Консалтинговая компания Wood Mackenzie сообщила, что недавно пересмотрела прогноз по спросу на газ в Китае на период до 2026 года в сторону понижения.

В прошлом году Китай был крупнейшим импортером СПГ, что внесло свой вклад в общий рост цен на глобальном уровне. Снижение спроса означало бы, что на рынке станет больше свободных объемов, которые можно будет перенаправить в Европу, стремящуюся сократить зависимость от импорта из России.

По оценкам Международного энергетического агентства, у Европы есть возможность нарастить закупки СПГ на 20 миллиардов кубометров в течение следующего года. Более серьезным объемам препятствует конкуренция за поставки импортеров по всему миру, что могло бы спровоцировать рост цен. 15 миллиардов кубометров планировали обеспечить США.

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Платон Щукин
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