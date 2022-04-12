В ГД предложили исключить возможность «откупиться» от административных нарушений

Депутат Нилов предложил привлекать нарушителей порядка к общественным работам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил усилить наказание за ряд административных нарушений, тем самым исключив для нарушителей общественного порядка возможность «откупиться» штрафом. По его мнению, осужденных за побои, лихачество на дорогах и незаконные действия по распространению алкоголя нужно в обязательном порядке привлекать к общественным работам, при этом выдавать им специальные жилеты, чтобы они выделялись среди других граждан и «находились на виду», сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что при административных наказаниях нужно наказывать не штрафами, а общественными работами. Да еще и на виду у общества, в каких-нибудь специальных жилетах, которые будут говорить о том, что это не просто рабочие, дворники, а именно нарушители. Причем, чтобы это было ощутимо — минимум 15 суток "на песчаных карьерах". У нас мусора вдоль дорог мало что ли? Не захламлены берега рек, озер? Огромное количество рабочих рук требуется», — заявил политик.

Он подчеркнул, что для многих граждан, которые получают тот или иной штраф, сумма является незначительной, а его оплата не производит никакого «воспитательного» эффекта. «Это больше не наказание, а наоборот прикрытие такой деятельности. Это недопустимо», — заключил Нилов.

Ранее депутаты Госдумы одобрили во втором чтении увеличение штрафов для зацеперов в 40 раз. Таким образом, данный штраф будет увеличен со 100 рублей до 4 тысяч рублей.