Названы семь способов избавиться от головной боли при мигрени и стрессе

Фармацевт Сагу рассказал, что кофе и массаж шеи помогут облегчить сильные головные боли

Фармацевт Парвиндер Сагу назвал оперативные и простые способы избавиться от головной боли при мигрени и стрессе. Семь действенных способов от эксперта перечислило издание The Mirror.

Специалист рассказал, что кофе и массаж шеи помогут облегчить сильные головные боли, но лишь в том случае, если действовать правильно. Сагу рекомендует быть осторожным и не игнорировать сигналы организма, если вдруг что-то пойдет не так. По словам фармацевта, одна чашка кофе вполне может стать обезболивающим для тех, у кого мигрень была вызвана именно стрессом. Однако в некоторых случаях, отмечает он, кофеин может усилить болевые ощущения, поэтому важно следить за самочувствием.

Массаж шеи, по мнению Сагу, тоже может выручить при сильных головных болях. Фармацевт рекомендует аккуратными круговыми движениями в течение нескольких секунд помассировать болезненное место. Также можно попросить кого-то размять шею и плечи, чтобы усилить кровоток и снять болезненные ощущения.

Следующим действенным способом уменьшить боль при мигрени, по словам эксперта, может стать аккуратное надавливание ладонью на лоб. При выполнении данного упражнения необходимо держать голову прямо и давить с такой силой, чтобы почувствовать напряжение мышц шеи. Затем можно повторить то же самое, переместив ладонь на затылок. Главное, предупреждает Сагу, не переборщить, чтобы болезненность не вернулась.

Отдых в темной комнате, по словам эксперта, также поможет расслабиться и почувствовать себя лучше. Чтобы избавиться от приступа, он рекомендует лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела, закрыть глаза и попытаться расслабиться.

Горячий и холодный компресс, продолжает фармацевт, помогут снять мышечное напряжение, возникающее при мигрени, и уменьшить сильную боль. Компрессы, по его мнению, одинаково эффективны вне зависимости от температуры, поэтому выбирать подходящий надо исходя из особенностей организма.

Вид рефлексотерапии, называемый акупрессурой, тоже может облегчить дискомфорт и боль при мигрени, заключает Сагу. Эксперт рекомендует мягко надавливать на определенные точки тела и следить за своими ощущениями.

Но главное, подчеркивает фармацевт, если боли не проходят и случаются регулярно, обратиться к врачу, который сможет определить план лечения и при необходимости выпишет соответствующие препараты.

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