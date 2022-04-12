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В Башкирии расширили полномочия сельских старост

Сельские старосты Республики Башкортостан получили новые полномочия

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Сельские старосты Республики Башкортостан получили новые полномочия. Соответствующий закон подписал глава региона Радий Хабиров, пишет «Башинформ».

Как уточнил председатель регионального госсобрания Константин Толкачев, старосты теперь «будут оказывать содействие органам местного самоуправления в их практической деятельности по ряду направлений и вносить предложения по решению вопросов местного значения». «В заседаниях представительного органа поселения, городского округа, на которых обсуждаются вопросы, затрагивающие интересы сельского населенного пункта, старосты будут участвовать с правом совещательного голоса», — добавил чиновник.

Толкачев напомнил, что институт старост «уходит корнями в глубокое прошлое». Новый закон направлен на развитие этого института для эффективного решения проблем местного значения.

О том, что полномочия старост Башкирии будут расширены, впервые сообщалось в конце марта.

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Евгений Шульгин
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