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В Башкирии расширят полномочия сельских старост

Депутаты Башкирии планируют расширить полномочия сельских старост

Фото: Globallookpress.com

Сельские старосты Республики Башкортостан будут наделены рядом полномочий. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на депутатов Госсобрания региона.

«Возникновение и развитие института старост уходит своими корнями в глубокое прошлое, а закон, регулирующий соответствующие правоотношения, был принят в нашей республике в 2019 году. Среди сельских жителей есть активные люди, которые готовы и хотят взять на себя решение общественно значимых вопросов, но не имеют для этого достаточных полномочий», — объяснил спикер парламента региона Константин Толкачев.

Отмечается, что после принятия соответствующего законопроекта о расширении полномочий, сельские старосты будут оказывать содействие муниципалитетам в их практической деятельности по ряду направлений, а также получат возможность вносить предложения по решению вопросов местного значения. На заседаниях местных советов старосты получат право совещательного голоса.

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Евгений Шульгин
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