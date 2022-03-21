В Башкирии расширят полномочия сельских старост

Депутаты Башкирии планируют расширить полномочия сельских старост

Сельские старосты Республики Башкортостан будут наделены рядом полномочий. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на депутатов Госсобрания региона.

«Возникновение и развитие института старост уходит своими корнями в глубокое прошлое, а закон, регулирующий соответствующие правоотношения, был принят в нашей республике в 2019 году. Среди сельских жителей есть активные люди, которые готовы и хотят взять на себя решение общественно значимых вопросов, но не имеют для этого достаточных полномочий», — объяснил спикер парламента региона Константин Толкачев.

Отмечается, что после принятия соответствующего законопроекта о расширении полномочий, сельские старосты будут оказывать содействие муниципалитетам в их практической деятельности по ряду направлений, а также получат возможность вносить предложения по решению вопросов местного значения. На заседаниях местных советов старосты получат право совещательного голоса.