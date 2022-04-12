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В Европе заявили о риске остаться без света из-за антироссийских санкций

Автор Seznam zprávy Штястны: 100 млн европейцев лишатся света без ядерного топлива России

Фото: Pixabay

Журналист Йиржи Штястны заявил, что при введении санкций на ядерное топливо из России сто миллионов европейцев лишатся электроснабжения. Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

Штястны объяснил, что в странах Европы, ранее входивших в социалистический блок, электричество вырабатывается с помощью ядерных реакторов, созданных по советским принципам. При этом топливо для них привозят из России. Поэтому автор материала заявил о риске европейцев остаться без света из-за антироссийских санкций.

«Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти ста миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии», — подчеркнул он.

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Публицист добавил, что в разных странах, от Финляндии до Болгарии, реакторы советской модели обеспечивают порядка 40 процентов от производства электроэнергии. «Зависимость от этих поставок теперь превратилась в серьезную проблему», — отметил он. По его мнению, поиск замены российскому ядерному топливу потребует многих лет.

Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России. Новый блок ограничений включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС и запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

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Марина Совина
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