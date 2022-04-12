«Радио Свобода» пригрозили многомиллионным штрафом

Радиостанции «Свобода» пригрозили штрафом в 64 миллиона рублей за отказ удалять контент

Радиостанции «Свобода» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) пригрозили многомиллионным штрафом за отказ удалять запрещенный контент со своего сайта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мирового суда в Москве.

Отмечается, что в суд в отношении «Радио Свобода» поступило 16 протоколов по части 2 статьи 3.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта информации в случае, когда ее удаление обязательно по закону РФ). «Организации грозит штраф на сумму 64 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Ранее 6 марта стало известно, что «Радио Свобода» приостановило работу на территории России. Это произошло после того, как налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения радиостанции.

4 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода» и «Русской службы "Би-би-си"». В ведомстве пояснили, что издания были внесены в реестр интернет-ресурсов, призывающих к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несанкционированных акциях.