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Названа стоимость самой дешевой виллы в Таиланде

Риелторы рассказали, что минимальная цена виллы в Таиланде составила 6,6 миллиона рублей

Фото: Pixabay

Самая дешевая вилла в Таиланде обойдется покупателю в 6,6 миллиона рублей, свидетельствуют материалы портала Thailand Real Estate, предоставленные «Ленте.ру». Объект расположен на острове Пхукет.

По информации риелторов, частное домовладение, названное самым доступным, имеет площадь 125 квадратных метров. Среднестатистическая вилла в Таиланде в апреле 2022-го стоит 123,1 миллиона рублей, средняя цена «квадрата» в этом сегменте находится на отметке 236,1 тысячи рублей.

Стандартную однокомнатную квартиру в стране можно купить за 7,28 миллиона рублей. Минимальная стоимость «однушек» составляет 5,8 миллиона. «Двушки» в среднем стоят 8,6 миллиона рублей, «трешки» — 22,1 миллиона.

Ранее стало известно, что почти половина российских запросов на покупку недвижимости в Таиланде поступает из Москвы. На втором месте по уровню интереса к тайскому жилью — Санкт-Петербург.

Нина Ташевская
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