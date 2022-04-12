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СПЧ ООН обвинили в использовании международного права в своих интересах

Политолог Эскарра заявила, что СПЧ ООН использует международное право в своих интересах

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Венесуэльский политолог Каролина Эскарра в беседе с РИА Новости прокомментировала решение о приостановке работы России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. Она обвинила организация в том, что та пользуется международным правом в собственных интересах, что ставит под сомнение ее значение.

«Мы понимаем, как они используют международное право и права человека в своих интересах, когда им это выгодно. Я думаю, что это ставит под большое сомнение то, что представляет из себя Совет по правам человека, ставит под большое сомнение значение прав человека в мире», — заявила эксперт.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал невозможным исключение страны из Совета Безопасности и организации в целом. По его словам, реализовать такой сценарий не выйдет «кому бы то ни было», если только ООН «не прекратит своего существования как организация».

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Марина Совина
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