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Зампостпреда России при ООН назвал невозможным исключение из Совбеза

Полянский заявил, что РФ исключат из Совбеза только в случае прекращения существования ООН

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал невозможным исключение РФ из Совета Безопасности и организации в целом. Он заявил об этом в интервью «Известиям».

По словам зампостпреда, реализовать такой сценарий не выйдет «кому бы то ни было», если только ООН «не прекратит своего существования как организация». Соответствующую позицию нехотя признают и сами американцы, отметил Полянский.

«Что касается даже теоретического исключения России из Совбеза ООН, то это невозможно. Такое решение должно быть одобрено в том числе Совбезом, а в Совбезе у нас право вето, то же самое касается и вообще исключения России из ООН. Это будет означать слом всей системы, которая базируется на международном праве, на Уставе ООН», — сказал он.

Ранее в США заявили о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд также признала, что Запад стремится предпринять все усилия для изоляции России.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. Эти предложения он назвал мерами, «нацеленными на восстановление мира на Украине». Зеленский отметил, что ООН не способна эффективно реагировать на спецоперацию России на Украине.

Марина Совина
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