Advance: ЕС вынужденно откажется от российского газа из-за политического давления США

Нефтегазовые санкции против России со стороны ЕС и вероятное введение полного эмбарго на поставки российского газа стали возможными из-за политического давления со стороны США. Причины ограничений в сфере энергоресурсов назвал аналитик Антун Роша в статье для хорватского издания Advance.

«Если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально. В то же время США за кулисами эгоистично заключают энергетические сделки с Россией», — рассказал Роша.

Аналитик резюмировал, что страны ЕС оказались в безвыходном положении, и поэтому вынужденно вводят санкции в рамках поддержки американского внешнеполитического курса по усилению давления на Россию. «Понятно, почему Евросоюз особо не спешит предпринимать меры такого рода, ведь эту "боль" почувствует и сам блок», — заключил Роша.

Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал санкции против России бесполезными, поскольку большая часть мира не участвует в ограничениях. Он также выступил против идеи ввода эмбарго на поставки российского газа, поскольку, по его мнению, это не повлияет на специальную военную операцию на Украине.

