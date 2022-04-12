В Германии назвали бесполезными санкции против России

Глава предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen назвал бесполезными санкции против России

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал бесполезными санкции против России, поскольку большая часть мира не участвует в ограничениях.

Он также выступил против идеи ввода эмбарго на поставки российского газа, поскольку, по его мнению, это не повлияет на специальную военную операцию на Украине.

Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем [президент России] Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго Вольфганг Айзенберг глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen

Айзенберг пояснил, что при отказе от газа из России его предприятие может в буквальном смысле остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50 процентов, а также сократить продажи и рабочие места.

При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями Вольфганг Айзенберг глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen

Крест на планах России

Издание «Коммерсантъ» ранее отмечало, что Европа впервые ввела санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ). Такое решение, отмечает газета, ставит крест на планах России стать одним из крупнейших в мире производителей.

В списке ограничений оказались установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники, насосы, а также «установки для охлаждения и сжижения газа». Важное оборудование Россия приобретала в Европе и США, при этом многие технологии полностью не локализованы.

Европейские ограничения могут угрожать уже строящимся проектам НОВАТЭКа и «Газпрома», в числе которых «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ», поскольку он действует в том числе на заключенные и оплаченные контракты.

Отмечается, что зависимость России от поставок СПГ-оборудования из Западных стран была заметна еще в 2014 году, однако попытки наладить импортозамещение имели ограниченный успех.

Крайние меры

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон рассказал о наличии у Европы плана по замещению импортируемого из России газа объемом в 155 миллиардов кубометров, однако в случае прекращения поставок необходимо принять исключительные меры.

Говоря о плане по замещению российских поставок, он отметил, что 50 миллиардов кубометров Европа хочет заменить за счет поставок СПГ, дополнительные 10 миллиардов могут обеспечить трубопроводные поставки. Кроме того, биогаз и альтернативная энергетика должны дать еще 25 миллиардов, а сокращение потребления должно сэкономить около 10 миллиардов.

Многие отрасли, использующие газ, например сталелитейные заводы, могли бы использовать мазут. Это сэкономило бы 10 миллиардов кубометров газа. (…) Страны также должны приступить к совместным закупкам и хранению [газа]. Параллельно нужно задуматься о том, как отвязать стоимость электричества от газа, потому что сегодня мы наблюдаем абсурд Тьерри Бретон еврокомиссар по внутреннему рынку