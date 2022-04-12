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Психолог рассказал о необходимом навыке для выживания в обществе

Психолог Уэбб рассказала, что навык самоподдержки является необходимым во взрослой жизни

Фото: Shutterstock

Психолог Джонис Уэбб в статье для Psychology Today заявила, что самоподдержка и самоуспокоение являются необходимыми навыками для взрослой жизни. Она объяснила, как эти способности помогают переживать трудности и дала рекомендации по формированию навыка самостоятельной эмоциональной поддержки.

Психолог отмечает, что умение успокаивать и поддерживать себя самостоятельно является необходимым навыком для выживания в обществе. По ее словам, самоуспокоение поможет пережить трудные моменты в жизни и справиться с чувством боли, гнева и печали без негативных последствий для психики.

Уэбб рассказала, что отсутствие способности психологически помогать самому себе берет начало еще в детстве. Эмоционально холодные родители, которые не принимают участия в жизни ребенка и не поддерживают его, становятся причиной того, что данный навык не вырабатывается.

Как объясняет психолог, для многих людей навык самоподдержки является естественным, потому что они научились ему еще в детстве. Если родители эмоционально участвовали в жизни ребенка, внимательно выслушивали его и проявляли эмпатию, то такие дети, по мнению психолога, получают этот навык на всю жизнь.

Джонис Уэбб уверена, что навыку самоподдержки и самоуспокоения можно научиться, если выполнять несложные рекомендации. Во-первых, психолог советует заранее составить список возможных занятий, которые успокаивают, на случай сложной ситуации. Кроме того, она рекомендует отслеживать проявления негативных чувств и тренировать на них способность самостоятельной эмоциональной поддержки.

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Психолог призывает искать ту стратегию поведения и те способы, которые будут работать конкретно для вас, чтобы выработать навык поддерживать самих себя без помощи других людей или психологов.

Ранее, психолог назвал способ выжить в условиях нестабильности. Она рассказал, как сохранять спокойствие при тревожащих обстоятельствах.

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Елена Матвиенко
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