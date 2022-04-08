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Психолог назвал способ выжить в условиях нестабильности

Психолог Саутворд заявил, что не стоит бояться думать о пугающих событиях

Фото: Steinar Engeland / Unsplash

Психолог и специалист по тревожным расстройствам Мэтт Саутворд рассказал, как выжить в трудные времена. В интервью для сайта университета Кентукки он посоветовал сохранять спокойствие в период неопределенности и назвал способы адаптации в условиях нестабильности.

Саутворд отметил, что первый шаг, который стоит сделать в любой непонятной ситуации, — прояснить ее. Он советует внимательно изучить все существующие факты о тревожащей проблеме, после чего задать себе ряд вопросов. Во-первых, стоит спросить себя, что больше всего сейчас пугает. Во-вторых, прикинуть, какова вероятность, что это произойдет. И, наконец, понять, что делать, если это все-таки случится. По мнению психолога, это позволит избавится от беспокойства и понять, что для преодоления даже самой проблемы имеется достаточно сил.

Специалист по тревожным расстройствам утверждает, что, если постоянно сталкиваться со страхами, они ослабевают и меньше тревожат человека. Психолог советует не бояться думать о пугающих событиях и возможных последствиях. По его словам, это поможет воспринимать их менее остро.

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Саутворд также советует направить энергию на помощь окружающим людям, чтобы перестать концентрироваться только на личных проблемах. Полезно, по его мнению, будет обращать внимание на вещи и занятия, повышающие настроение, и чаще вспоминать о позитивном опыте преодоления трудностей в прошлом.

Ранее психолог назвал способ сохранять спокойствие в период инфовойны. Он объяснил, что негативные эмоции от прочтения тревожащих новостей приводят к психологическим проблемам.

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Елена Матвиенко
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