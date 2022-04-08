Психолог назвал способ выжить в условиях нестабильности

Психолог Саутворд заявил, что не стоит бояться думать о пугающих событиях

Психолог и специалист по тревожным расстройствам Мэтт Саутворд рассказал, как выжить в трудные времена. В интервью для сайта университета Кентукки он посоветовал сохранять спокойствие в период неопределенности и назвал способы адаптации в условиях нестабильности.

Саутворд отметил, что первый шаг, который стоит сделать в любой непонятной ситуации, — прояснить ее. Он советует внимательно изучить все существующие факты о тревожащей проблеме, после чего задать себе ряд вопросов. Во-первых, стоит спросить себя, что больше всего сейчас пугает. Во-вторых, прикинуть, какова вероятность, что это произойдет. И, наконец, понять, что делать, если это все-таки случится. По мнению психолога, это позволит избавится от беспокойства и понять, что для преодоления даже самой проблемы имеется достаточно сил.

Специалист по тревожным расстройствам утверждает, что, если постоянно сталкиваться со страхами, они ослабевают и меньше тревожат человека. Психолог советует не бояться думать о пугающих событиях и возможных последствиях. По его словам, это поможет воспринимать их менее остро.

Саутворд также советует направить энергию на помощь окружающим людям, чтобы перестать концентрироваться только на личных проблемах. Полезно, по его мнению, будет обращать внимание на вещи и занятия, повышающие настроение, и чаще вспоминать о позитивном опыте преодоления трудностей в прошлом.

Ранее психолог назвал способ сохранять спокойствие в период инфовойны. Он объяснил, что негативные эмоции от прочтения тревожащих новостей приводят к психологическим проблемам.