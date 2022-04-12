Уволенные украинские полицейские вышли на митинг

В Чернигове около 50 уволенных полицейских вышли на митинг с требованиями к начальству

В украинском городе Чернигов около 50 уволенных полицейских вышли на митинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие требуют назвать причины их увольнения. По словам одного из участника митинга Алексея Гринченко, об увольнении он узнал от своих знакомых — начальство его не уведомляло. Отмечается, что самыми частыми причинами увольнения являются самовольный уход с места дислокации и отказ исполнять должностные обязанности.

Гринченко рассказал, что ему пришлось вывозить семью в город Бахмач в 150 километрах от Чернигова. Он не смог вернуться обратно, так как связывающий города мост был подорван. Его коллега подтвердил информацию и сказал, что тоже не смог добраться до Чернигова из-за разрушений по пути.

В конце марта стало известно, что на Украине против пятерых полицейских, перешедших на сторону Луганской народной республики (ЛНР), возбудили уголовное дело по статье о коллаборационизме. В прокуратуре отметили, что подозреваемые украинские правоохранители принесли присягу на верность ЛНР и присоединись к местным силовым структурам.