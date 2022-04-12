Режиссер «Основного инстинкта» высказался о проблеме сексуальности в кино

Автор фильма «Основной инстинкт» Пол Верховен высказался о проблеме сексуальности в кино

Режиссер картины «Основной инстинкт» Пол Верховен высказался об основных проблемах современного кино. Слова постановщика приводит издание The Sunday Times.

Верховен заявил, что из фильмов убрали тему сексуальности. 83-летний кинематографист особенно удивился отсутствию секса в последних эпизодах кинофраншизы о Джеймсе Бонде.

По мнению режиссера, показ секса в современном кино пострадал от «нового пуританства» и «евангелического мышления». «Сексуальность убрали из фильмов. В 1970-х можно было говорить на эту тему. Но теперь, спустя десятилетия, делать такие фильмы не представляется возможным. Сейчас было бы очень сложно снять фильм вроде "Шоугелз" или "Основного инстинкта"», — сказал Верховен.

Он отметил, что современный кинематограф оторван от реальности, а все внимание зрителей сосредоточено на зрелищных блокбастерах и кинокомиксах.

Премьера последней картины Верховена «Искушение» состоялась летом 2021 года. В ленте снялись такие актеры, как Виржини Эфира, Шарлотта Рэмплинг, Дафна Патакия, Ламбер Вильсон, Оливье Рабурден и другие.

