Telegram-канал Кремля получил верификацию
Официальный Telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» получил верификацию
Официальный Telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» получил верификацию.
О верификации канала свидетельствует наличие синей галочки у названия. Сейчас у «Кремль. Новости» более 161 тысячи подписчиков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль завел Telegram-канал. Логотип канала представляет собой герб России в виде двуглавого орла на темно-синем фоне. По словам официального представителя Кремля, страница будет дублировать информацию с сайта.