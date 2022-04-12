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Telegram-канал Кремля получил верификацию

Официальный Telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» получил верификацию

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Официальный Telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» получил верификацию.

О верификации канала свидетельствует наличие синей галочки у названия. Сейчас у «Кремль. Новости» более 161 тысячи подписчиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль завел Telegram-канал. Логотип канала представляет собой герб России в виде двуглавого орла на темно-синем фоне. По словам официального представителя Кремля, страница будет дублировать информацию с сайта.

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Марина Совина
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