«ВКонтакте» защитит пользователей от взломов и кражи данных через пиратские приложения

«ВКонтакте» внедрила специальную функцию, чтобы защитить пользователей от взломов и кражи личных данных через пиратские приложения. Об этом сообщается в пресс-релизе российской соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что опция введена в рамках глобальной программы защиты данных VK Protect и основана на технологии SafetyNet. Она поможет защитить данные от недобросовестного использования и утечек, а также предотвратить взлом профилей через потенциально опасные сторонние приложения, которые могут применяться для вредоносных действий, рассылки спама и сбора конфиденциальной информации.

Как пояснили в компании, в целях безопасности функция будет включена по умолчанию для пользователей «ВКонтакте» на устройствах с Android. Она не повлияет на работу официального приложения, а также альтернативных клиентов от сторонних разработчиков — если приложения были созданы с помощью открытых методов API, разрешенных соцсетью.

Обновления стали частью глобальной инициативы VK Protect — она объединяет все технологические решения, которые обеспечивают защиту в сервисах экосистемы.

«Безопасность пользователей и их данных — ключевой приоритет для нашей команды. Мы хорошо понимаем, как важно идти на опережение и находить решения для защиты от угроз до того, как они причинят вред. Так появилась новая функция защиты. Мы ожидаем, что она поможет значительно повысить безопасность пользователей "ВКонтакте"», — заметил технический директор соцсети Александр Тоболь.

Информационная безопасность — ключевой приоритет для VK. Компания регулярно проводит внутренний и внешний аудиты, применяет наиболее эффективные и современные мировые практики в области защиты данных и привлекает сторонних исследователей. Ее программа безопасности входит в топ-10 публичных программ 2020 года в рейтинге ZDNet.