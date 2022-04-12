Япония запретит импорт некоторых видов древесины из России

Япония запретит импорт древесины, машинного оборудования и алкоголя из России с 19 апреля

Япония запретит импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России, ограничение вступает в силу с 19 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды.

«Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны "Большой семерки", и намерены предпринимать надлежащие меры», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что правительство Японии вводит новые санкции против 398 человек и 28 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины. Кроме того, правительство утвердило запрет на новые инвестиции в РФ. С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям.