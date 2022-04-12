Женщина визуально помолодела с возрастом и раскрыла секреты своей красоты

The Sun: блогерша Лора Крофтчек визуально помолодела с помощью солнцезащитного крема

Блогерша Лора Крофтчек визуально помолодела с возрастом и раскрыла секреты своей красоты. На соответствующий ролик в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Крофтчек призналась, что ранее не уделяла внимания заботе о коже. Однако на протяжении последних трех лет она начала применять уходовые средства. Женщина считает, что они помогают ей выглядеть моложе своих лет. «Первое и, вероятно, самое важное — я начала использовать солнцезащитный крем каждый день», — пояснила героиня материала. Кроме того, блогерша включила в список необходимых для омоложения ингредиентов витамин С и гиалуроновую кислоту. Также она отметила, что научилась правильно корректировать брови и напомнила о важности демакияжа перед сном.

При этом свои слова блогерша сопроводила иллюстрацией. На размещенных кадрах Крофтчек показала, как выглядела в 37 лет. На фото заметно, что кожа женщины была покрыта пигментными пятнами, веснушками и морщинами, а ее волосы были окрашены в белый цвет.

В свою очередь, в конце ролика блогерша продемонстрировала, как преобразилась ее внешность к 41 году. В настоящий момент у нее наблюдался ровный цвет лица, с которого исчезли следы возрастных изменений. Кроме того, она окрасила волосы в шоколадный оттенок и изменила форму бровей.

В марте культуристка Андреа Саншайн из Великобритании раскрыла секрет своей красоты, который заключается в специальной яичной диете. По словам 53-летней жительницы Лондона, она уделяет занятиям в тренажерном зале не менее трех часов в день. «Существует стереотип, что с возрастом женщины должны посвящать себя только заботе о доме и семье. Однако можно заниматься и домом, и спортом», — объяснила бабушка двоих внуков. Помимо тренировок, культуристка придерживается определенного плана питания, употребляя 3500 калорий в сутки за шесть-восемь приемов пищи. Также Саншайн призналась, что выглядеть молодо в ее годы помогает одна особенность ее диеты — в нее входит потребление 150 яиц в месяц.