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Замполит ВСУ сдался в ДНР

Высокопоставленный офицер морской пехоты ВСУ Ломтев сдался в плен Народной милиции ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Заместитель командира по политической части 36-й бригады Вооруженных сил Украины майор Ростислав Ломтев сдался в плен Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Уточняется, что замполит был захвачен силовиками в плен в Мариуполе. Канал также публикует фотографии документов, подтверждающих личность военнопленного. Там указано, что Ломтев является высокопоставленным офицером морской пехоты.

Ранее Министерство обороны России сообщило о 42 сдавшихся в плен украинских солдатах в Мариуполе. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, вечером 11 апреля солдаты добровольно сложили оружие после неудавшейся попытки вырваться из окруженного российскими военными города, при которой 50 украинских военных были убиты.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и завод «Азовсталь».

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Варвара Кошечкина
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