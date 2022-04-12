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Минобороны заявило о сдаче в плен 42 украинских военных в Мариуполе

Министерство обороны России сообщило о 42 сдавшихся в плен украинских солдатах в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

42 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Мариуполе. Об этом сообщили журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, вечером 11 апреля солдаты добровольно сложили оружие после неудавшейся попытки вырваться из окруженного российскими военными города, при которой 50 украинских военных были убиты.

Удары по группе солдат ВСУ наносила артиллерия и авиация.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал об еще одной попытке прорыва в Мариуполе, при которой колонна ВСУ замаскировалась под войска ДНР.

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Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по распоряжению президента Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий.

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