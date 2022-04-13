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В России назвали заявления Госдепа о применении РФ химоружия пустой болтовней

Посольство России: заявления Госдепа о возможности применения РФ химоружия бездоказательны

Фото: Tom Brenner / Reuters

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало слова пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине. Сообщение опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

В дипмиссии назвали данное заявление «пустой болтовней», не подкрепленной никакими доказательствами. В пресс-службе посольства подчеркнули, что у Вооруженных сил России «нет и не может быть» боевых отравляющих веществ, поскольку все запасы химоружия были уничтожены еще в 2017 году.

В связи с этим российское диппредставительство призвало Вашингтон отказаться от распространения дезинформации и рекомендовало активизировать процесс уничтожения своего химоружия. «Соединенные Штаты до сих пор остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не выполнила взятые на себя международные обязательства», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Анатолий Антонов обвинил США в попытке демонизировать Россию. По его словам, заявления Госдепа о «военных преступлениях» России выходят за рамки здравого смысла.

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Ксения Назарова
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