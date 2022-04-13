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Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя

Минобороны Турции заявило, что выделило корабли для эвакуации людей из Мариуполя

Фото: Iryna Gorbasyova / Reuters

Турция выделила несколько кораблей для эвакуации людей из Мариуполя. Об этом рассказал глава национальной обороны страны Хулуси Акар, цитату приводит ТАСС.

Министр сообщил, что ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Кроме того, Турция поддерживает связь с Минобороны России и Украины.

«Мы сделали все необходимое для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий», — добавил Акар.

Ранее Минобороны России заявило, что через гуманитарный коридор из Мариуполя в восточном направлении без помощи Украины за все время были эвакуированы более 130 тысяч человек. По данным ведомства, всего из города эвакуировали 134 299 жителей.

Виктория Кондратьева
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