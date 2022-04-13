Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя

Минобороны Турции заявило, что выделило корабли для эвакуации людей из Мариуполя

Турция выделила несколько кораблей для эвакуации людей из Мариуполя. Об этом рассказал глава национальной обороны страны Хулуси Акар, цитату приводит ТАСС.

Министр сообщил, что ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Кроме того, Турция поддерживает связь с Минобороны России и Украины.

«Мы сделали все необходимое для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий», — добавил Акар.

Ранее Минобороны России заявило, что через гуманитарный коридор из Мариуполя в восточном направлении без помощи Украины за все время были эвакуированы более 130 тысяч человек. По данным ведомства, всего из города эвакуировали 134 299 жителей.