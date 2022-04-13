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Ученые объяснили взаимосвязь аллергии и повышенного артериального давления

CNN: аллергики в большей степени рискуют столкнуться с гипертонией и болезнями сердца

Фото: Unsplash

Китайские ученые выяснили, что аллергики в большей степени рискуют столкнуться с гипертонией и болезнями сердца. Издание CNN опубликовало результаты их исследования.

Китайские ученые из Шэньженьского университета объяснили взаимосвязь аллергии и повышенного артериального давления. По их словам, люди с аллергией рискуют столкнуться с резкими скачками давления и проблемами с сердцем.

В эксперименте приняли участие 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 57 лет, у каждого из которых была пищевая, кожная или респираторная аллергия. Ученые проводили обследование пациентов и выяснили, что в группе риска оказались аллергики в возрасте старше 39 лет. Именно они имели больше шансов столкнуться не только с повышенным артериальным давлением, но и с ишемической болезнью сердца.

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«Чтобы не упустить момент и выбрать эффективное лечение, пациентам с аллергией необходимо своевременно обследоваться на наличие ишемической болезни сердца», — прокомментировал ведущий автор исследования Ян Го.

Пульмонолог доктор Радж Дасгупта, доцент клинической медицины в Медицинской школе Кека в Университете Южной Калифорнии, объяснил результаты исследования тем, что ряд препаратов, назначаемых аллергикам, сужают сосуды и провоцируют скачки давления. «Лекарства, которые назначают при лечении аллергии, могут не только стать причиной повышения давления, но и негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы», — подытожил Дасгупта.

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Юлия Кальницкая
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