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Тим Кук объяснил отсутствие выбора на iPhone

Тим Кук объяснил отсутствие альтернативных магазинов приложений на iPhone безопасностью

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал в ходе конференции IAPP, почему на iPhone нельзя устанавливать приложения из альтернативных магазинов. Запись выступления главы Apple доступна на YouTube.

В ходе мероприятия IAPP (International Association of Privacy Professionals), которое состоялось в Вашингтоне в ночь на 13 апреля, Тим Кук объяснил отсутствие сторонних магазинов приложений для iPhone. По его словам, многие связывают ограничения в экосистеме Apple с отсутствием выбора для пользователей, однако, как отмечает предприниматель, таким образом компания проявляет заботу о своих клиентах.

«Загрузка непроверенных приложений потенциально даст злоумышленникам возможность обойти всесторонние меры безопасности, которые мы внедрили», — отметил глава Apple. По его мнению, появление альтернативных магазинов с приложениями «оставит пользователям меньше выбора, а не больше».

По словам Тима Кука, компании, которые стремятся устанавливать свои приложения в обход правил App Store, хотят использовать больше пользовательских данных, чем позволяет Apple. «Давайте защитим наши данные и обезопасим наш цифровой мир», — закончил выступление топ-менеджер американского IT-гиганта.

В ноябре 2021 года в ходе конференции DealBook Тим Кук предложил перейти на Android-смартфоны тем, кому не важна безопасность. По словам руководителя Apple, скачивание сторонних программ, возможное на платформе Android, слишком опасно для пользователей.

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Андрей Ставицкий
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