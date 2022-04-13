Глава МИД Армении прокомментировал инцидент с российскими миротворцами

Мирзоян заявил, что армянских депутатов не пустили в Карабах во избежание провокаций

Российские миротворцы не пустили в Нагорный Карабах армянских депутатов во избежание провокаций. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства указал, что после сообщений о запрете на въезд депутатов в Нагорный Карабах власти республики связались с руководством Нагорного Карабаха и высокопоставленными представителями власти России. «Нас заверили, что въезд депутатов не позволяется, чтобы избежать возможных провокаций», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на действия российских миротворцев, которые, по его словам, не пустили в Нагорный Карабах армянских депутатов.

По его словам, такая практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о том, что Лачинский коридор обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией. На этой территории, отметил Пашинян, не предусматривается функция контроля, миротворцы не могут запрещать или блокировать перемещение депутатов.