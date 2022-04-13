Пашинян пожаловался на российских миротворцев

Пашинян заявил, что российские миротворцы не пустили в Карабах армянских депутатов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на действия российских миротворцев, которые, по его словам, не пустили в Нагорный Карабах армянских депутатов. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает ТАСС.

«Вызывает недоумение тот факт, что вчера миротворческий контингент РФ не пропустил в Арцах (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. "Ленты.ру") группу депутатов Национального собрания Армении», — заявил Пашинян.

По его словам, такая практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о том, что Лачинский коридор обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией. На этой территории, отметил Пашинян, не предусматривается функция контроля, миротворцы не могут запрещать или блокировать перемещение депутатов.

Ранее Пашинян раскритиковал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за позицию по ситуации, которая сложилась на армяно-азербайджанской границе после взятия под контроль Азербайджаном части территорий Армении.

6 апреля в Брюсселе состоялись переговоры между Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По их итогам Пашинян и Алиев поручили своим министерствам иностранных дел готовиться к переговорам между странами.