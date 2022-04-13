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Пашинян раскритиковал ОДКБ за провал

Премьер Пашинян назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе провалом ОДКБ

Фото: Никол Пашинян / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию, сложившуюся в мае 2021 года на границе с Азербайджаном, провалом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пишет РИА Новости.

Пашинян раскритиковал организацию за позицию по ситуации на границе двух стран в районе Сотк-Хознавар, которая сложилась после того, как в мае прошлого года азербайджанские военные взяли под контроль часть территории Сюникской области Армении. По его мнению, случившееся является провалом не только армянских Вооруженных сил (ВС) и правительства, но и ОДКБ.

«Вопреки действующим процедурам, ОДКБ пока не приняла решения о проведении мониторинга на проблематичном участке, оправдывая существующую в армянском обществе долгие годы обеспокоенность, что важнейшая для безопасности Армении организация в нужное время ничего не предпримет, оставаясь в роли наблюдателя», — пояснил президент.

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Глава государства добавил, что после тех событий под контролем Баку оказались 45 квадратных километров армянской территории. Он также отметил, что подобная ситуация актуализирует вопрос профессионализации армии и преобразования срочной военной службы в периодические сборы резервистов.

В начале мая 2021 года Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Пашинян, занимавший на тот момент должность исполняющего обязанности премьер-министра, обратился тогда к ОДКБ с просьбой пресечь действия Баку, а также разместить на армяно-азербайджанской границе российских миротворцев.

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Алевтина Запольская
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