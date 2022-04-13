Россиянин предложил бесплатно пожить в его трехкомнатной квартире

Житель Магаданской области предложил бесплатно пожить в его трехкомнатной квартире

Россиянин решил бесплатно сдавать свою трехкомнатную квартиру в Магаданской области на долгий срок. Соответствующий пост владелец недвижимости выложил в информационно-развлекательном сообществе «Пикабу».

Хозяин квартиры в поселке Усть-Омчуг предложил даром пожить в ней нуждающимся гражданам России и Украины, а также представителям Луганской и Донецкой народных республик. «Порядочной семье с детьми. С вас порядочность и оплата ЖКХ. Если решите жить там долго, то сделаю прописку», — поделился требованиями житель Магаданской области. По словам владельца, в населенном пункте или в самом регионе можно найти работу — в Магаданской области находится много золотодобывающих предприятий.

Автор сообщения признался, что давно не живет в своей трехкомнатной квартире и только оплачивает коммунальные услуги. По словам мужчины, последний раз он сдавал жилье на полгода неизвестной организации. При этом арендаторы, судя по полученным хозяином фотографиям, оставили жилье в нормальном состоянии. Владелец квартиры добавил, что постарается ответить всем желающим.

Ранее россияне уже предлагали бесплатно пожить в своих квартирах. В 2020 году житель поселка Сидоровка в городе Набережные Челны вызвался помочь бездомным с жильем и сообщил, что все желающие смогут на время поселиться в его однокомнатной квартире.