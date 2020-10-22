Россиянин предложил всем желающим бесплатно пожить в его квартире

Житель поселка Сидоровка в городе Набережные Челны бесплатно пускает людей пожить в его однокомнатной квартире. Таким образом он помогает бездомным начинать новую жизнь, пишут «Челнинские известия».

Журналисты издания случайно обнаружили объявление с заголовком «Негде жить?» и номером телефона. В тексте указывалось, что автор готов бесплатно предоставить всем желающим место в своей квартире. Молодой мужчина рассказал, что работает токарем, живет в «однушке» и сильно переживает за тех, кому негде ночевать.

«Для того чтобы человек не ночевал на скамейке, предлагаю временно пожить у меня, пользоваться холодильником и микроволновкой. Так, в последний раз женщина пробыла дольше всех — три недели. В поисках работы я ей тоже всячески помогал, приносил газеты с объявлениями», — сообщил альтруист. По его словам, жилица в итоге нашла работу сиделкой с проживанием. «Я считаю — если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку», — заключил мужчина.

Ранее, в сентябре, неизвестный выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воргашор (Республика Коми) за один рубль. Однокомнатная квартира расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Ее общая площадь — 30 квадратных метров.

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