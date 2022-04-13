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Россиянам рассказали о замедлении роста цен

Недельная инфляция в России со 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66%

Фото: Shutterstock

Темпы недельной инфляции за период со 2 по 8 апреля замедлились до 0,66 процента, следует из доклада Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», основанного на данных Росстата (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В предшествующую неделю рост цен оценивался в 0,99 процента.

Россиянам рассказали, что с начала месяца до 8 апреля показатель составил 0,8 процента. С начала года цены выросли почти на 11 процентов. На годовом уровне индекс потребительских цен возрос на 17,49 процента.

Продукты к 8 апреля за неделю подорожали на 0,9 процента. При этом темпы роста цен на еду за исключением овощей и фруктов составили 1,14 процента «при продолжающемся удорожании широкого круга продовольственных товаров», сказано в докладе. С начала месяца показатель увеличился на 1,08 процента. На годовом уровне изменение цен в сегменте составило 19,1 процента.

Ранее 13 апреля данные по росту цен представил Центробанк, оценки регулятора касаются марта. В прошлом месяце годовая инфляция в России марте достигла 16,7 процента, подсчитали в ЦБ. «В последний раз сопоставимые значения наблюдались в начале 2015 года. Месячный прирост цен (с поправкой на сезонность) составил 7,5 процента», — сказано в Банке России.

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Платон Щукин
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