Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Британии рассказали о подталкивании граждан к «краю пропасти» из-за роста цен

The Independent: рост цен в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти»

Фото: Nicolas Armer / dpa / Global Look Press

Рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти». Об этом властей страны предупредила группа представителей более чем 550 продовольственных банков, передает The Independent.

Так, «Независимая сеть продовольственной помощи» в письме премьер-министру Борису Джонсону заявила, что обеспокоена «масштабами страданий» и «способностью предотвратить голодание граждан в ближайшие недели и месяцы». Представитель организации Second Chance Medway Пенни Кивил добавила, что это «худшая нищета», которую она видела за 30 лет. «Люди приходят к нам в слезах и говорят: "Либо я плачу по счетам, либо кормлю детей"», — поделилась она.

По словам Кивил, некоторым продовольственным банкам пришлось сократить объемы выдаваемой еды, так как спрос превышает предложение. Координатор продовольственного банка Micah Liverpool Пол О'Брайен отметил, что спрос на помощь резко вырос в последние месяцы. По его словам, он видит что некоторые семьи живут в одной комнате, чтобы согреться, «потому что они не могут позволить себе включить отопление».

Представители благотворительной организации Citizens Advice рассказали, что некоторые граждане стирают одежду вручную, потому что не могут позволить себе включить стиральную машину. Другие кутаются в одеяла, так как не могут позволить себе отопление, добавили там.

Ранее компания Barclaycard в своем исследовании выяснила, что рост цен продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне антироссийских санкций вынудил жителей Великобритании закупаться впрок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Крупнейший нефтетрейдер прекратит торговлю нефтью из России к концу года
Жителям Москвы спрогнозировали облачность и дождь
Против россиянина возбудили дело о превышении самообороны за зарезанного друга
Гинеколог перечислил пять причин болей у женщин во время секса
Постпред Крыма допустил проведение референдума на юге Украины
Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России
Незнакомка довела девушку до слез оскорблениями по поводу длины ее шорт
В Британии рассказали о подталкивании граждан к «краю пропасти» из-за роста цен
Несовершеннолетний россиянин расстрелял делавших на закате селфи школьниц
В торговом центре Калифорнии произошла стрельба
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.