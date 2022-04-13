В Британии рассказали о подталкивании граждан к «краю пропасти» из-за роста цен

The Independent: рост цен в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти»

Рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти». Об этом властей страны предупредила группа представителей более чем 550 продовольственных банков, передает The Independent.

Так, «Независимая сеть продовольственной помощи» в письме премьер-министру Борису Джонсону заявила, что обеспокоена «масштабами страданий» и «способностью предотвратить голодание граждан в ближайшие недели и месяцы». Представитель организации Second Chance Medway Пенни Кивил добавила, что это «худшая нищета», которую она видела за 30 лет. «Люди приходят к нам в слезах и говорят: "Либо я плачу по счетам, либо кормлю детей"», — поделилась она.

По словам Кивил, некоторым продовольственным банкам пришлось сократить объемы выдаваемой еды, так как спрос превышает предложение. Координатор продовольственного банка Micah Liverpool Пол О'Брайен отметил, что спрос на помощь резко вырос в последние месяцы. По его словам, он видит что некоторые семьи живут в одной комнате, чтобы согреться, «потому что они не могут позволить себе включить отопление».

Представители благотворительной организации Citizens Advice рассказали, что некоторые граждане стирают одежду вручную, потому что не могут позволить себе включить стиральную машину. Другие кутаются в одеяла, так как не могут позволить себе отопление, добавили там.

Ранее компания Barclaycard в своем исследовании выяснила, что рост цен продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне антироссийских санкций вынудил жителей Великобритании закупаться впрок.