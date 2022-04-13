11-летняя москвичка отдала одноклассникам миллион рублей

КП: школьница отдала одноклассникам миллион рублей на новый компьютер и «ноготочки»

11-летняя школьница из Москвы отдала своим одноклассникам миллион рублей без ведома родителей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что школьники начали выманивать деньги у своей подруги еще в декабре 2021 года. Сперва один из ребят пожаловался, что разбил свой смартфон, а также на то, что он не может поделить ноутбук с братом. После этого девочка залезла в родительский сейф, вытащила оттуда несколько крупных купюр и отдала их «нуждающемуся».

Прознав об этом, дети начали постоянно просить у нее деньги, причем на самые неожиданные покупки. Так, одна из подруг захотела «ноготочки» за 60 тысяч рублей. Разбивший же телефон подросток потребовал 300 тысяч рублей на новый компьютер, а потом еще полмиллиона. При этом они пообещали, что пойдут работать и позже вернут ей все деньги.

Родители школьницы обнаружили пропажу лишь в апреле и обратились в полицию. Дело передали в уголовный розыск.

В октябре 2021 года в городе Энгельс Саратовской области женщина протащила дочь по лестнице вниз головой из-за того, что девочка взяла у нее 200 рублей и пропала на два часа. Инцидент произошел у подъезда жилого дома на Тверской улице. В местных пабликах появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как россиянка спускает девочку по лестнице, держа за капюшон. Незадолго до этого было опубликовано еще одно видео, которое сняли очевидцы. На нем женщина, водитель автомобиля Kia Rio, ругает школьницу. «Этот ребенок вытащил у меня деньги и убежал. Я два часа искала ее», — говорит россиянка. В ответ на ее слова девочка сначала пытается попросить прощения, а затем заявляет, что лучше будет жить на улице.