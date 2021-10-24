Россиянка протащила дочь по лестнице вниз головой из-за двухсот рублей

В городе Энгельс Саратовской области женщина протащила дочь по лестнице вниз головой из-за того, что девочка взяла у нее 200 рублей и пропала на два часа. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «ЧП Саратов».

Уточняется, что инцидент произошел у подъезда жилого дома на Тверской улице. В местных пабликах появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как россиянка спускает девочку по лестнице, держа за капюшон.

Незадолго до этого было опубликовано еще одно видео, которое сняли очевидцы. На нем женщина, водитель автомобиля Kia Rio, ругает школьницу. «Этот ребенок вытащил у меня деньги и убежал. Я два часа искала ее», — говорит россиянка. В ответ на ее слова девочка сначала пытается попросить прощения, а затем заявляет, что лучше будет жить на улице.

Прокуратура Саратовской области заинтересовалась инцидентом и начала проверку. На сайте ведомства сообщается, что сотрудникам удалось установить семью, где проживает несовершеннолетняя. «Благополучная, ранее в поле зрения органов системы профилактики и безнадзорности не попадала», — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. «По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится на сайте надзорного ведомства.