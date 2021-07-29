Россиянка набросилась на прохожую и избила ее самокатом

В Московском районе Петербурга молодая мать избила прохожую кулаками и самокатом. Инцидент произошел на перекрёстке улицы Типанова и проспекта Космонавтов, сообщает «Мегаполис».

По данным издания, пострадавшая переходила дорогу, когда навстречу ей по пешеходному переходу мчался ребенок на самокате. В попытке защитить себя, россиянка выставила руки вперед. Мальчик в результате не упал, однако его мать резко развернулась и бросилась следом за женщиной. «Мама шла из магазина и в руках у нее были пакеты. Отреагировать сразу она не успела. До того, как бросила пакеты и начала закрывать голову, успела получить множество ударов», — рассказала дочь потерпевшей. На опубликованных во «ВКонтакте» кадрах видно, что мать мальчика также накинулась на женщину с кулаками.

Свидетели произошедшего оттащили нападавшую, а также вызвали скорую и полицию. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и ушиб мягких тканей.

В марте этого года женщина избила стюардессу авиакомпании American Airlines во время полета из Майами в Нью-Йорк после того, как та отказалась убирать мусор. После приземления полиция арестовала дебоширку, а затем направила ее в суд.