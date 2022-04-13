Контр-адмирал предрек катастрофу из-за мин Украины в Черном море

Контр-адмирал Кириллов предрек катастрофу из-за мин Украины в Черном море

Украинские мины в акватории Черного моря могут стать причиной экологической катастрофы. Это в разговоре с URA.RU предрек контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов.

Он пояснил, что если мина взорвется у борта нефтяного танкера, то последствия будут ужасны. При этом дело даже не в гибели корабля, а в том, что такие суда могут перевозить по 100 тысяч и более тонн топлива, а «пустые они не ходят».

Эксперт сравнил ситуацию с Балтийским морем после Великой Отечественной войны. Тогда на разминирование акватории ушло до четырех лет, при этом до сих пор попадаются мины тех времен.

6 апреля отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи напомнил про Седьмой протокол Гаагской конвенции 1907 года, по которому преступлением считается отсоединение мин от якорей, а также использование мин, которые не самоликвидируются в случае отрыва от минрепов. «Установка мин, которые угрожают жизни и собственности гражданских лиц, является преступлением. Здесь Украина совершила военное преступление», — указал он.

31 марта в Минобороны России подсчитали, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50. Позднее из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями порядка у 10 мин.

