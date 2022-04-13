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Власти высказались о снижении налогов в России

Правительство не обсуждает новые налоговые послабления, заявил замглавы Минфина Сазанов
Алексей Сазанов

Алексей Сазанов. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Правительство России пока не обсуждает новых фундаментальных налоговых послаблений, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Этот процесс есть, различные ведомства предлагают различные меры, налоговые инструменты поддержки, идет дискуссия. Пока есть точечные одобренные меры, такого серьезного фундаментального, что дорого бы стоило бюджету, такого сейчас нет», — сказал он, отвечая на вопрос о снижении сборов.

В декабре 2021 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что в 2022-2024 годах власти не планируют повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом министр добавил, что решение увеличить ставку НДФЛ при доходах свыше пяти миллионов рублей в год до 15 процентов полностью себя оправдало. С 2022 года россияне начали платить налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей.

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Платон Щукин
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