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Turkish Airlines массово отменила рейсы в один российский город

Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 16 апреля по 15 мая

Фото: Shutterstock

Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы между Екатеринбургом и Стамбулом в период с 16 апреля по 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.

Причину массовой отмены рейсов представители авиагавани не назвали, для уточнений пассажирам посоветовали обратиться напрямую к перевозчику. Уточняется, что Turkish Airlines запустили прямые рейсы в российский город в марте.

Ранее в апреле авиакомпания Pegasus Airlines вернула в продажу билеты из России в Турцию. Рейсы из Москвы в Стамбул и Анталью, а также из Санкт-Петербурга в Стамбул возобновились с 11 апреля. Из аэропорта Домодедово вылеты осуществляются один-два раза в день.

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Мария Гейн
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