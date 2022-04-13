Вступление Финляндии в НАТО назвали «кошмаром для Путина»

Журналист Эндрю Нил назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО «кошмаром для Путина»

Шотландский журналист и телеведущий Эндрю Нил (Andrew Neil) заявил, что российская спецоперация на Украине запустила «кошмарный сценарий НАТО» для президента России Владимира Путина. Его слова приводит издание Daily Express.

Журналист напомнил, что российский лидер постоянно критиковал продвижение Североатлантического альянса к границам России и неоднократно заявлял, что его расширение подрывает безопасность и представляет реальную угрозу для страны. Кроме того, Владимир Путин приложил немало усилий, чтобы ослабить НАТО, добавил Нил.

Однако, уверен Нил, действия президента России привели к обратному эффекту и способствовали укреплению альянса. Он обратил внимание на то, что Финляндия и Швеция, сохранявшие до сих пор нейтральный статус, пересматривают свое отношение к НАТО и могут присоединиться к нему уже этим летом. Таким образом, число членов альянса вырастет до 32, подчеркнул журналист.

Ранее газета The Times сообщила о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Намерение присоединиться к организации в этих странах озвучили после начала спецоперации России на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что эти две страны могут вступить в альянс очень быстро.