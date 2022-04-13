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Названо условие для снижения цен на квартиры в Москве

Риелтор назвал сохранение высокой ставки ЦБ условием для снижения цен на жилье в Москве

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Жилье в Москве может стать дешевле при сохранении ключевой ставки Центробанка (ЦБ) на высоком уровне. Такое условие для снижения цен на жилье в столице назвал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, пишет «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что на фоне экономической нестабильности, снижения доступности ипотеки и роста цен на жилье желающих приобрести квартиры в столице стало втрое меньше. По мнению Апрелева, ситуация может измениться, если ЦБ не опустит ставку ниже текущих 17 процентов годовых.

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«Пока цены на жилье в Москве продолжают расти. Причем прибавляют они ежемесячно по одному проценту. Стоит сказать, что этот рост может продолжиться, если ключевая ставка ЦБ будет падать. Если же она будет высокой, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что к лету цены на вторичку постепенно начнут снижаться», — спрогнозировал эксперт и добавил, что при падении ставки до 10 процентов подорожание жилья неизбежно.

Апрелев подчеркнул, что с 2014 года в десятки раз сократилось число россиян, у которых есть накопления для приобретения квартиры. «Те, у кого были такие средства, их реализовали до марта текущего года», — пояснил риелтор.

Ранее специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» спрогнозировали, что в среднесрочной перспективе ставка Центробанка опустится до 11 процентов. На этом фоне, по мнению экспертов, ставки по обычной ипотеке могут приблизиться к ставке по программе ипотеки с господдержкой, то есть к 12 процентам годовых.

Нина Ташевская
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