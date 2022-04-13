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Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

Руководитель ИРН Репченко пообещал снижение рыночных ставок по ипотеке до 12-13 процентов

Фото: Роман Денисов / Globallookpress

В среднесрочной перспективе ключевая ставка Центробанка может снизиться до 11 процентов, а это значит, что уже через год ставки по обычной ипотеке могут приблизиться к ставке по программе ипотеки с господдержкой, то есть к 12 процентам годовых, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко. Экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечает Репченко, «душить экономику заградительными кредитными ставками нет смысла». Поэтому в перспективе одного года Россия может увидеть ключевую ставку на уровнях, близких к докризисным — около 10 процентов. «Ипотечные ставки обычно превышают ключевую только на 2-3 процентных пункта, ипотека — это низкомаржинальный продукт, — указывает аналитик. — Следовательно, при ключевой ставке в 10 процентов или чуть выше ставки по ипотечным кредитам составят 12-14 процентов годовых».

Крупные банки, которые имеют доступ к фондированию по ставкам ниже ключевой, смогут предлагать более выгодные условия кредитования, особенно если клиент способен внести первоначальный взнос выше минимального, обещает Репченко. «Так что не исключено, что где-то через год взять кредит в рамках обычной ипотеки можно будет под 12 процентов годовых или около того, что соответствует нынешнему уровню льготной ипотеки на новостройки», — заключает он.

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Нина Ташевская
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