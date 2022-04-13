Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог назвала способствующие восстановлению психического здоровья продукты

Диетолог Киз: яйца, грибы и ягоды помогут восстановить психическое здоровье

Фото: Unsplash

Эксперт в области питания и преподаватель диетологии Мэри Кейт Киз рассказала, что с помощью питания можно восстановить и улучшить как физическое, так и психическое здоровье. В интервью для Psychiatric Times она назвала полезные для психики продукты.

По словам эксперта, стресс и тревога могут долго не проходить, так как усугубляются дефицитом питательных веществ или просто неправильным питанием. Киз перечислила несколько продуктов, которые положительно влияют на психику и содержат необходимые для поддержания здоровья питательные вещества.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

Диетолог советует употреблять больше яиц, поскольку в них содержится холин, помогающий работе мозга и памяти, а также есть больше грибов из-за содержания в них витамина D. Кроме того, эксперт по питанию рекомендует включать в рацион ягоды, так как, по ее мнению, это лучший продукт для нервной системы.

По словам Киз, здоровая психика несовместима с алкоголем и энергетиками, потому она советует полностью их исключить. Фаст-фуд, переработанные продукты и сладости, как утверждает диетолог, усиливают тревогу, поэтому она рекомендует минимизировать их потребление.

Ранее, диетолог назвала провоцирующие появление прыщей продукты. По ее словам, состояние кожи напрямую связано с питанием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия признала указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций ЕС
Москвичка рассказала о модных городских крестьянах в столице
В Китае раскрыли причину обвинения Байденом России в «геноциде»
В ЛНР сообщили о гибели двух человек при обстреле ВСУ автомобилей с беженцами
Российский депутат пригласил Ле Пен в Крым
Мила Йовович решила избавиться от поместья в элитном районе
Россиянка отдохнула в ОАЭ и рассказала о «кусачих» ценах
Раскрыты сроки начала испытаний «коктейля из антител» от COVID-19
В Китае заявили о противодействии ЦБ России «финансовому оружию» США
Бывший депутат Рады раскрыл замысел Зеленского на юго-востоке Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.