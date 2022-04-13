Диетолог назвала способствующие восстановлению психического здоровья продукты

Диетолог Киз: яйца, грибы и ягоды помогут восстановить психическое здоровье

Эксперт в области питания и преподаватель диетологии Мэри Кейт Киз рассказала, что с помощью питания можно восстановить и улучшить как физическое, так и психическое здоровье. В интервью для Psychiatric Times она назвала полезные для психики продукты.

По словам эксперта, стресс и тревога могут долго не проходить, так как усугубляются дефицитом питательных веществ или просто неправильным питанием. Киз перечислила несколько продуктов, которые положительно влияют на психику и содержат необходимые для поддержания здоровья питательные вещества.

Диетолог советует употреблять больше яиц, поскольку в них содержится холин, помогающий работе мозга и памяти, а также есть больше грибов из-за содержания в них витамина D. Кроме того, эксперт по питанию рекомендует включать в рацион ягоды, так как, по ее мнению, это лучший продукт для нервной системы.

По словам Киз, здоровая психика несовместима с алкоголем и энергетиками, потому она советует полностью их исключить. Фаст-фуд, переработанные продукты и сладости, как утверждает диетолог, усиливают тревогу, поэтому она рекомендует минимизировать их потребление.

Ранее, диетолог назвала провоцирующие появление прыщей продукты. По ее словам, состояние кожи напрямую связано с питанием.

