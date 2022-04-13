Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Известный комик рассказал о проблемах в отношениях из-за КВН

Комик Позов заявил, что бывшая девушка подозревала его в изменах из-за поездок на игры КВН
Дмитрий Позов

Дмитрий Позов. Фото: Telegram-канал Pozov Live

Известный комик, участник юмористической программы «Импровизация» на телеканале ТНТ и бывший кавээнщик Дмитрий Позов рассказал о проблемах в отношениях с девушкой, возникавших из-за его участия в КВН. О конфликтах с экс-возлюбленной он вспомнил в YouTube-шоу «Я же говорила».

Юморист признался, что бывшая девушка подозревала его в изменах, когда он отправлялся в поездки для участия в играх КВН. «Я только садился в поезд, ей казалось, что все, я ей изменяю, вот [прямо] на перроне», — посетовал на поведение экс-партнерши Позов.

Комик подчеркнул, что был верен экс-возлюбленной. По словам Позова, обвинения девушки в его адрес сильно его сердили. Он также заявил о своем негативном отношении к ревнивым женщинам.

Ранее Позов объяснил возрастное ограничение 18+ на концертах «Импровизации». Юморист назвал решение ввести подобную маркировку правильным и обосновал его контентом проекта. Он также подчеркнул, что команда программы была вынуждена прибегнуть к такому ограничению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В российском регионе обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной
Британия решила запретить импорт чугуна и стали из России
Греция смягчила коронавирусные ограничения для туристов
В Киеве объяснили нежелание Зеленского встречаться со Штайнмайером
В Крыму ФСБ задержала еще одного подозреваемого в призывах к терроризму
Британцы высказались о немедленной отставке Джонсона
Папа Римский описал ситуацию в мире и процитировал Достоевского
Москвич напомнил способ избежать призыва на военную службу в России
Телеканал «Дождь» подал иск к Генпрокуратуре России
Россиянам назвали способ определить болезни по состоянию глаз
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.