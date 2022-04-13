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Дроны Росгвардии нашли замаскированный пункт боевиков в Харьковской области

Росгвардия вычислила опорный пункт националистов в Харьковской области с помощью БПЛА

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Спецназ Росгвардии с помощью дронов обнаружил опорный пункт украинских формирований в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий беспилотники нашли замаскированный пункт и группу боевиков. Их координаты были переданы артиллеристам, добавили в Росгвардии.

11 апреля спецназовцы обезвредили обнаруженный в лесу Харьковской области схрон с 400 килограммами тротила. Он находился рядом с мостом через реку. Там были 17 ящиков зеленого цвета, в каждом из которых были по 25 килограммов тротила.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской Народных Республик.

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Любовь Ширижик
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