Дроны Росгвардии нашли замаскированный пункт боевиков в Харьковской области

Росгвардия вычислила опорный пункт националистов в Харьковской области с помощью БПЛА

Спецназ Росгвардии с помощью дронов обнаружил опорный пункт украинских формирований в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий беспилотники нашли замаскированный пункт и группу боевиков. Их координаты были переданы артиллеристам, добавили в Росгвардии.

11 апреля спецназовцы обезвредили обнаруженный в лесу Харьковской области схрон с 400 килограммами тротила. Он находился рядом с мостом через реку. Там были 17 ящиков зеленого цвета, в каждом из которых были по 25 килограммов тротила.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской Народных Республик.