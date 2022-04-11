Росгвардейцы обезвредили 400 килограммов тротила в Харьковской области

Спецназ Росгвардии обнаружил и обезвредил схрон с 400 кг тротила в Харьковской области

Росгвардейцы обнаружили в лесу Харьковской области более 400 килограммов тротила. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

Спецназ нашел схрон рядом с мостом через реку. Там находились 17 ящиков зеленого цвета, в каждом из которых были по 25 килограммов тротила. Тайник был обезврежен.

8 апреля сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил артиллерийское вооружение противника в Харьковской области. Во время разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили вооруженную группу украинских формирований, с которыми они вступили в бой. После огневого поражения противник отступил, оставив тяжелое вооружение. В результате росгвардейцы захватили 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 и 80 миллиметров. Орудие было уничтожено накладными зарядами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.