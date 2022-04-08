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Росгвардия сообщила об уничтожении артвооружения в Харьковской области

Росгвардия уничтожила артиллерийское вооружение националистов в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Спецназовцы Росгвардии уничтожили артиллерийское вооружение противника в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили вооруженную группу украинских формирований, с которыми они вступили в бой. После огневого поражения противник отступил, оставив тяжелое вооружение. В результате росгвардейцы захватили 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 и 80 миллиметров. Орудие было уничтожено накладными зарядами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Любовь Ширижик
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