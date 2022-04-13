Описан эффект от перевода справок в Москве в электронный формат

Москвичи оформили 2,5 миллиона справок о болезни детей в электронном виде

В течение года после перевода в электронный вид справки об отсутствии по болезни для школ и детских садов (форма 095/у) москвичи смогли получить этот документ в цифровом формате 2,5 миллиона раз. С помощью цифровой справки сведения о болезни ребенка автоматически передаются в систему «ЕМИАС.Школа» и доступны медработникам в образовательных учреждениях, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Передавать бумажные справки после выздоровления в школу или детский сад больше не требуется.

Cовсем недавно москвичам требовалось оформлять бумажные справки после болезни ребенка и потом передавать их в школу или детский сад. С апреля прошлого года документ оформляется в электронном виде в поликлинике и сразу же доступен медработникам в образовательных учреждениях в системе "ЕМИАС.Школа", а также родителям в электронной медкарте детей. А благодаря объединению "Московской электронной школы" с единой цифровой платформой здравоохранения столицы учителя сразу видят в электронном журнале информацию о периоде освобождения ребенка от занятий по болезни, в том числе от физкультуры. Только за год мы избавили москвичей от оформления более 2,5 миллиона бумажных справок и сделали процесс максимально удобным и для родителей, и для врачей поликлиник, и для медработников школ и детсадов. Еще один большой плюс — цифровую справку нельзя потерять или испортить Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

2,5 миллиона бумажных справок не пришлось оформлять москвичам благодаря цифровизации здравоохранения

Ранее в столице в цифровой формат перевели еще один документ — родителям детей, которые пойдут в первый класс школы или в детский сад, больше не нужно предоставлять в бумажном виде медкарту для образовательных учреждений (форма № 026/у-2000). Теперь электронный документ оформляется врачом в поликлинике с использованием единой цифровой платформы здравоохранения. Медкарта автоматически формируется на основании информации из ЕМИАС и доступна как в самой поликлинике в электронной медицинской карте пациента, так и в медицинском кабинете школы или детского сада в системе «ЕМИАС.Школа». Когда в ЕМИАС вносится новая информация о здоровье ребенка, она появляется и в медкарте.

Этот сервис доступен жителям столицы, чьи дети учатся в образовательных организациях Департамента образования и науки города Москвы, и прикреплены к государственным городским поликлиникам ДЗМ. Ежегодно это освобождает около 170 тысяч семей от лишнего сбора справок.

Также в цифровой формат переведена информация о физической группе здоровья московских школьников — она автоматически передается из ЕМИАС в электронный журнал МЭШ. Благодаря этому сервису учитель физкультуры может подобрать оптимальную программу подготовки для каждого ученика.

Цифровизация системы здравоохранения в Москве началась 10 лет назад. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн врачам и самим пациентам.